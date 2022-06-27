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Производители пластмасс попросили отменить обнуление пошлин на продукцию до сентября

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Depositphotos

Союз переработчиков пластмасс (СПП) попросил отменить обнуление ввозных пошлин на готовую полимерную продукцию, принятое в марте, до сентября из-за наплыва импорта. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на обращение союза к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, Минпромторгу и Минэнерго.

В письме переработчики пластмасс указали, что отказ от импортных пошлин уже нанес экономический ущерб отрасли на сумму свыше 7 млрд руб. Кроме того, некоторые предприятия уменьшили выпуск продукции, а где-то в мае и июне были временные остановки производства из-за недонагрузки.

Также в СПП указали, что необходимо тщательно проанализировать ввозные пошлины на основное полимерное сырье. При этом текущие механизмы формирования цен на полимеры на внутреннем рынке не дают развиваться переработке такими же темпами, как производство самих полимеров.

В Минэнерго заявили, что в связи с обращением СПП, будет организовано совещание в формате рабочей группы до конца июня. В Минпромторге же добавили, что рассмотрят введение пошлин на полимеры, если предложения по ним будут обоснованными.

22 июня «Ведомости» писали, что до конца 2024 года в восьми российских регионах построят по одному экотехнопарку для переработки отходов.

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