Страны G7 обсуждают введение «потолка» на российскую нефть

Страны G7 обсуждают ограничение цены на российскую нефть, которое будет работать за счет введения ограничений на страхование и доставку. Об этом сообщает Bloomberg .

В прошлом месяце Евросоюз согласился ввести запрет на страхование, связанное с транспортировкой российской нефти, и любой шаг по добавлению исключения потребует поддержки всех 27 государств-членов блока.

По словам источников Bloomberg , потенциальный механизм позволит перевозить только российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога. Уточняется, что переговоры между лидерами и официальными лицами «Большой семерки» продолжаются, и соглашение еще не достигнуто.

«Хотя механизм находится на повестке дня, и концепция может быть согласована в принципе, пока не ясно, смогут ли лидеры уточнить конкретные детали, такие как уровень ценового потолка, до окончания саммита», — пояснил агентству один из источников.

Также стало известно. что страны G7 возьмут на себя обязательства по бессрочной поддержке Украины.