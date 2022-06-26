Российские рестораторы начали заменять зарубежный алкоголь отечественным

Российские рестораны начали заменять импортный алкоголь российским из-за приостановки поставок крупнейших зарубежных производителей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка.

В части замены речь идет о крепких напитках и винах зарубежного производства. В частности, американского Brown-Forman, британского Diageo и французского Hennessy. При этом в меню все еще можно найти эти бренды, так как определенные запасы были сделаны ранее, но они скоро закончатся, отметили участники рынка.

Рестораторы добавили, что ассортимент в меню был переработан, поэтому барную карту пополнил алкоголь отечественного производства. Например, выбор был сделан в пользу таких напитков как водка «Царская», коньяк «Рулле» и другие.

Эксперты рынка указали, что отечественные алкогольные напитки по качеству уже находятся на одном уровне с зарубежными, при этом российские стоят меньше. Однако рестораторы продолжают делать выбор в пользу импортных напитков. Поэтому, в текущей ситуации, зарубежный алкоголь может попасть в Россию лишь с параллельным импортом. Но пока он в список товаров не включен.

В начале июня РИА «Новости» сообщили, что ассортимент импортного вина в российских ресторанах сократился из-за отказов европейских производителей работать с поставщиками из России.