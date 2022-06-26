Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Юрий Шатунов финансово содержал основателя группы «Ласковый май» 11:10
El País: НАТО готово к крупнейшему военному развертыванию со времен холодной... 11:08
В Нижегородской области автомобиль сбил троих детей, погиб младенец 11:05
Звезда «Тихого Дона» Хитяева призналась, что третьего мужа «сдала с рук на руки»... 11:04
Володин рассказал о новых законах РФ, которые начнут действовать с июля 11:02
Экс-игрок сборной России Сушинский назвал вид спорта, который Овечкин должен попробовать... 10:56
В Германии усомнились возможности заполнить газовые хранилища до 90%... 10:45
Рада собирается выполнить все обязательства для членства Украины в ЕС... 10:43
МИД Испании заявил об отсутствии обсуждений вступления Украины в НАТО 10:41
Футболистка Черномырдина о каминг-ауте Карповой: правильно, что в России... 10:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: Ирак остался без покупателей нефти из-за жадности импортеров в Азии

close
100%
Hasan Jamali/AP

Иракская нефть сорта Basrah Medium (по долгим контрактам) или Basrah Heavy (на спотовом рынке) в последнее время не находит покупателей в Азии. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники среди нефтетрейдеров.

Азиатские покупатели не приобрели ни одного барреля Basrah Medium. Кроме того, не было ни одного тендера на поставки «тяжелого» сорта Heavy, отметили трейдеры, торгующие этими сортами сырья.

В публикации добавили, что раньше эти сорта нефти покупали Индия и Китай. Однако в последнее время они перешли на поставки топлива из России.

В агентстве указали, что нефть сорта Basrah Medium и Heavy — это основные экспортные виды топлива Ирака. Если происходит снижение объемов поставок, то это отражается на ОПЕК. Однако для покупателей из Азии российское топливо оказалось более привлекательным из-за того, что марки Medium и Heavy при переработке дают дешевый и низкоприбыльный мазут.

23 июня Bloomberg сообщал, что Ирак стал терять свои позиции на нефтяном рынке Азии, уступая России, которая делает большие скидки на свое топливо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть