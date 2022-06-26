Bloomberg: Ирак остался без покупателей нефти из-за жадности импортеров в Азии

Иракская нефть сорта Basrah Medium (по долгим контрактам) или Basrah Heavy (на спотовом рынке) в последнее время не находит покупателей в Азии. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники среди нефтетрейдеров.

Азиатские покупатели не приобрели ни одного барреля Basrah Medium. Кроме того, не было ни одного тендера на поставки «тяжелого» сорта Heavy, отметили трейдеры, торгующие этими сортами сырья.

В публикации добавили, что раньше эти сорта нефти покупали Индия и Китай. Однако в последнее время они перешли на поставки топлива из России.

В агентстве указали, что нефть сорта Basrah Medium и Heavy — это основные экспортные виды топлива Ирака. Если происходит снижение объемов поставок, то это отражается на ОПЕК. Однако для покупателей из Азии российское топливо оказалось более привлекательным из-за того, что марки Medium и Heavy при переработке дают дешевый и низкоприбыльный мазут.

23 июня Bloomberg сообщал, что Ирак стал терять свои позиции на нефтяном рынке Азии, уступая России, которая делает большие скидки на свое топливо.