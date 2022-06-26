Продолжительная засуха в Италии может привести к тому, что власти страны прибегнут к порционному потреблению газа. Об этом ТАСС заявил ведущий экономист, специалист по вопросам энергетики в Европейском центре исследований (CER-Centro Europa Ricerche) Демостенес Флорос.

«Более жаркое лето, которым обещает быть это лето, ведет к увеличению потребления, и это может лишь приблизить проблемы. Реальный риск — это веерное порционное снабжение, что повлечет сокращение производственной деятельности, а это отразится на рабочих местах и социальной ситуации», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас не такая ситуация, когда можно проявлять оптимизм, так как в Европе неделю назад уже были случаи, когда из хранилищ брали газ для потребления, который обычно в этот период не трогают.

Он добавил, что проблемы на энергетическом рынке Европы начались в тот момент, когда Еврокомиссия поддалась напору со стороны США. Речь идет об отказе от долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка. Из-за этого произошел дисбаланс и резкий рост цен на топливо.

25 июня обозреватель британской газеты Financial Times Эдвард Люс написал в своей статье о том, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, так как они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.