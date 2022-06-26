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Bloomberg: правительство Германии готовит население «к трудным временам»

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Swen Pfoertner/Reuters

Энергетический кризис, вызванный побочными эффектами антироссийских санкций, может ознаменовать начало «трудных времен» для Германии и ее населения, к чему ее готовит германское правительство, сообщает агентство Bloomberg.

«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», — пишет Bloomberg.

В Германии в июне значительно упал показатель деловых ожиданий — в первую очередь, это связано с прогнозируемое нехваткой электроэнергии, которой не будет хватать на бесперебойную работу немецких предприятий химической, металлургической и автомобильной промышленности.

«Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам <...> Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны», — пишет Bloomberg.

Ранее Берлин призвал G7 продолжать финансирование проектов по ископаемому топливу.

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