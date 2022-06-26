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Губернатор Ростовской области опроверг уход инвесторов из-за санкций

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг уход иностранных инвесторов из-за санкций, сообщает РИА «Новости».

«На сегодня нет информации о том, чтобы предприятия закрывались и инвесторы уходили из Ростовской области», — заявил Голубев.

По его словам, главная задача, которая стоит перед региональным правительством — обеспечение бесперебойной работы предприятий.

«У нас действует более 100 региональных мер поддержки бизнеса, в том числе займы до 20 миллионов рублей под 1-2%, субсидии на возмещение затрат по техприсоединению и обслуживанию инвесткредитов», — пояснил Голубев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что наступило время новых людей в предпринимательстве.

Губернатор констатировал, что власти Подмосковья оказывают всестороннюю поддержку предпринимателям, которые уже ведут или планируют открыть свое дело в регионе.

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