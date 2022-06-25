Германия предоставит Украине грант в размере €1 миллиард на «приоритетные расходы». Об этом заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

«Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования», — написал Марченко в одной из социальных сетей.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что украинские власти получат из Германии систему противовоздушной обороны IRIS-T. По его словам, украинской стороне удалось преодолеть политическое сопротивление с производителем – компанией Diehl Defence – и добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью €178 млн, причем за счет немецкого правительства».

23 июня председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза согласовал предоставление статуса кандидатов Украине и Молдавии. По его словам, лидеры стран блока также готовы предоставить статус кандидата и Грузии, но после того, как страна выполнит ряд условий.