Признанные безработными люди предпенсионного возраста могут получить повышенное пособие

Россияне, которые находятся в предпенсионном возрасте, признанные безработными до 2019 года, смогут получить пособия в повышенном максимальном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение секретариата вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Для оформления повышенного пособия по безработице нужно подать заявление.

«Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день безработные люди предпенсионного возраста могут получить не более 8 тысяч рублей. При условии, что безработными их признали в 2018 году. Граждане того же возраста, признанные безработными в 2019 году, могут рассчитывать на пособие по безработице в размере до 11 280 рублей.

В конце марта ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным — определен пакет социальных гарантий и компенсаций, куда входит пособие по безработице, которое может быть продлено.