Россиян предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта

В связи с празднованием исламского праздника Курбан-байрам популярные отели Турции и Египта до середины июля уходят на «стоп». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителей отрасли.

Как рассказали в пресс-службе Tez Tour, спрос на отдых за границей нынешним летом существенно превышает предложение из-за ограниченной авиаперевозки. Турция и Египет являются лидерами по востребованности у клиентов этого туроператора.

«В обеих странах наблюдается высокая загрузка отелей с конца июня и до середины июля из-за празднования в этот период Курбан-байрама. Большинство объектов размещения активно бронируется местным рынком, поэтому они уходят на стоп, а цены на оставшиеся в наличии номера повышаются», — заявили в туркомпании.

В Fun&Sun подтвердили данную информацию.

«Турция и Египет продаются активно, проблем с загрузкой нет. Учитывая, что с 9 по 13 июля исламский праздник, места в популярных отелях быстро заканчиваются», — сказали в туркомпании.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, сколько на самом деле стоит отдых на семью из двух, трех, четырех человек в пятизвездочном отеле с системой «все включено» на десять дней.