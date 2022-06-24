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Bloomberg: спад на рынке криптовалют создает риск невыплаты кредитов на миллиарды долларов

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Depositphotos

Затянувшийся спад на рынке криптовалют и Bitcoin в частности осложнил для некоторых майнеров выплату кредитов общей суммой до $4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики указывают на то, что стоимость многих майнинговых установок, которые принимались в качестве залога, снизилась в два раза вместе с ценой крупнейшего в мире цифрового токена.

Пока не так много майнеров объявили дефолт по своим кредитам, но недавние продажи «демонстрируют признаки бедствия». Так, компания Core Scientific Inc. продала более 2000 биткоинов в мае, чтобы покрыть операционные расходы, а Bitfarms Ltd. в начале этого месяца отдала почти половину добытых токенов, чтобы погасить часть своего кредита в размере $100 млн.

Эксперты предупреждают, что, если ситуация не изменится, это может грозить ужасным сценарием. Продажа резервов криптовалюты дополнительно давит на цены, и стоимость оборудования может еще больше снизиться, пишет Bloomberg. Отмечается, что цена популярной майнинговой установки Bitmain S19 снизилась примерно на 47 процентов по сравнению с ноябрьским максимумом в $10 тыс.

Forbes накануне сообщал, что майнеры стали массово продавать на Avito видеокарты для добычи криптовалюты на фоне падения курса биткоина. Как сообщили изданию несколько майнеров, в июне рынок обрушился по сравнению с мартом — апрелем примерно в пять раз. Один из них отметил, что из-за дорогой электроэнергии некоторые игроки ушли в ноль или майнят себе в убыток.

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