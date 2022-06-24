«Алроса» не выплатит еще один купон по долларовым евробондам

Российская горнорудная компания с государственным участием «Алроса» не сможет выплатить купон по еще одному выпуску долларовых еврооблигаций. Сообщение об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Компания находится в санкционных списках США и Великобритании. Вашингтон ввел в отношении компании ограничительные меры 7 апреля. Лондон внес предприятие «Алроса» в список санкций 24 марта.

25 июня компания должна совершить очередную купонную выплату по еврооблигациям с погашением в 2027 году. Ее размер составляет $7,75 млн. Но из-за санкций в отношении горнорудного предприятия и эмитента еврооблигаций, иностранные агенты и компании, обрабатывающие платежи, не имеют возможности их проводить. То есть выплата по евробондам невозможна по техническим причинам.

В пресс-службе предприятия заявили, что не отказываются от своих обязательств.

Всего у российской группы алмазодобывающих компаний в обращении есть два выпуска еврооблигаций объемом $500 млн каждый. Их сроки погашения — 2024 и 2027 годы. Платеж по выпуску 2024 года приходился на 9 апреля. Из-за санкций компания не смогла осуществить выплаты. Платеж должен был составить $11,625 млн.

В первой половине июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Однако из-за роста цен на сырье российские компании не потеряли в выручке.