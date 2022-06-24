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Глава Минсельхоза Германии рассказал, что цены на продукты продолжат расти

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Moritz Frankenberg/Global Look Press

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что надо искать постоянные альтернативы привычному экспорту зерна с Украины и предполагается рост цен на продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Der Tagesspiegel.

По его словам, международному сообществу уже сейчас надо думать над альтернативой из-за сложностей с поставками.

«Когда речь идет об экспорте зерна по суше, следует уже говорить не о временной альтернативе», — пояснил Оздемир.

Также глава немецкого Минсельхоза пояснил, что пока идет спецоперация с участием РФ, «Украина не может рассчитывать на возможность безопасной транспортировки своего зерна через Черное море».

При этом Оздемир считает, что стоит разработать «мощные альтернативы морскому пути» для поставок с территории Украины.

Среди путей решения ситуации может быть, по словам главы ведомства, постройка новой ширококолейной железнодорожной ветки между Украиной и балтийскими портами.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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