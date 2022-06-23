Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Ъ»: экспорт электроэнергии из России в Китай удвоился в 2022 году 06:32
Хакер заявил об информационно-психологических операциях Украины в РФ 06:25
Чемпион ОИ Пашков заявил, что российские голкиперы НХЛ должны больше думать о сборной... 06:20
CNN: у Трампа появился конкурент в рядах Республиканской партии 06:15
Американские военные выступили против обязательной вакцинации от COVID-19 в армии США 06:04
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1 05:59
Суд конфисковал у экс-депутата Госдумы крупнейший в Приморье туркомплекс 05:59
Президент «ПСЖ» оценил игру Месси в дебютном сезоне 05:59
Брэд Питт о завершении кинокарьеры: «Я считаю себя на последнем издыхании» 05:42
Сахалинские пограничники спасли рыбаков со шхуны японской постройки в Татарском... 05:41
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россия и Белорусия могут устроить Литве ответную блокаду для транзита в Калининград

close
100%
Михаил Голенков/РИА «Новости»

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью «Украине.ру» предположил, что Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область, передает РИА «Новости».

По его мнению, Вильнюс пытается спровоцировать Москву на конфликт, но российской стороне разумнее прибегнуть к экономическим мерам воздействия.

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — высказался эксперт.

Кнутов добавил, что Литва не решилась бы на такой шаг без поддержки США и НАТО, но ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться к западным союзникам напрямую.

«Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских», — пояснил эксперт.

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, подпавших под санкции Евросоюза.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал разрушительный ответ для экономики Прибалтики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве обсуждаются конкретные меры в ответ на запрет Литвой железнодорожного транзита товаров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть