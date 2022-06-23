Россия и Белорусия могут устроить Литве ответную блокаду для транзита в Калининград

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью «Украине.ру» предположил, что Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область, передает РИА «Новости».

По его мнению, Вильнюс пытается спровоцировать Москву на конфликт, но российской стороне разумнее прибегнуть к экономическим мерам воздействия.

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — высказался эксперт.

Кнутов добавил, что Литва не решилась бы на такой шаг без поддержки США и НАТО, но ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться к западным союзникам напрямую.

«Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских», — пояснил эксперт.

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, подпавших под санкции Евросоюза.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал разрушительный ответ для экономики Прибалтики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве обсуждаются конкретные меры в ответ на запрет Литвой железнодорожного транзита товаров.