Reuters: Германии грозит рецессия в случае прекращения поставок российского газа

Германии грозит рецессия, если поставки российского газа полностью прекратятся, пишет Reuters.

По данным агентства, страны Евросоюза приняли меры по преодолению кризиса поставок после начала военной операции России на Украине.

Перед войной ЕС на 40% зависел от поставок газа из России, в случае Германии эта цифра возросла до 55%, отмечает агентство.

Немецкая отраслевая ассоциация BDI снизила свой прогноз экономического роста на 2022 год до 1,5% с 3,5%, ожидавшихся до 24 февраля. Она заявила, что прекращение поставок российского газа сделает рецессию в крупнейшей экономике Европы неизбежной.

Ранее Германия и Австрия задумались над возрождением угольной промышленности, решив запустить угольные электростанции.

Германия оказалась в положении, когда ее вынудили возвратиться в «угольный век» из-за сокращения поставок газа Россией. Поэтому возрождение угольных электростанций, которые серьезно загрязняют окружающую среду, стало признаком ухода от зеленой и экологической повестки ради обеспечения топливом на зимний сезон. Об аналогичном решении задумалась и Австрия, отметили в публикации.