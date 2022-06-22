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Индия может оказаться на грани голода из-за роста цен на рис

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Depositphotos

Из-за увеличения спроса экономика Индии столкнулась с тревожным увеличением цен на рис. Об этом сообщает местное издание Economic Times.

Спрос на рис в Индии возрос из-за сокращения поставок зерна с Украины, а также засухи на полуострове Индостан. Существенная часть населения стала предпочитать зерну более дешевый рис.

Пока что эксперты сообщают, что сильно беспокоиться не следует, так как Индию довольно слабо затронул продовольственный кризис, однако, в том случае, если рост цен на рис и дальше будет продолжаться, последствия могут быть непредсказуемыми — вплоть до гуманитарной катастрофы.

Ранее рекордно высокие цены на фоне украинского кризиса предрекали Великобритании.

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