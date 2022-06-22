Хуснуллин заявил, что «Азовсталь» должна продолжить работу

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Для нас важный вопрос - что (делать) с «Азовсталью». Но мы склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно — это 12 тыс. работающих (на предприятии)», — рассказал Хуснуллин.

Ранее украинский предприниматель, владелец группы «Метинвест», которой принадлежит в том числе завод «Азовсталь» и металлокомбинат имени Ильича, заявил, что отстроит Мариуполь и всю Украину заново.

До этого Ахметов заявил, что SCM Group подаст иск против России. Он отметил, что рассчитывает получить выплаты за ущерб, якобы нанесенный в ходе спецоперации России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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