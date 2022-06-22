В России построят восемь экотехнопарков по переработке отходов к концу 2024 года

До конца 2024 года в восьми российских регионах построят по одному экотехнопарку для переработки отходов. Об этом пишут «Ведомости».

В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к концу 2024 года в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях появятся восемь экотехнопарков для переработки отходов общей мощностью 1,1 млн тонн добычи вторичных ресурсов.

В публикации отметили, что затраты на строительство экотехнопарков разделят между собой бизнес и государство. РЭО вложит 10 млрд рублей. Еще 17,6 млрд рублей будет вложено компаниями-резидентами. Кроме того, в планах указали, что к концу 2024 года доля применения вторичных ресурсов в сельском хозяйстве достигнет четверти, 20% будет в строительстве, а 15% — в промышленности.

Эксперты сошлись во мнении, что судить об эффективности новых экотехнопарков можно будет лишь тогда, когда они заработают в полную мощность. При этом запланированных мощностей для всей страны недостаточно. Речь идет о том, что российские регионы нуждаются в мусороперерабатывающих мощностях, поэтому подобные проекты нужно возводить в каждом регионе.

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