Захарова заявила, что российский ответ на запрет транзита будет для Литвы «практическим»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский ответ на частичный запрет транзита будет для Литвы «практическим», сообщает ТАСС.

«К вопросу относительно того, какими они будут. <…> Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заявила Захарова.

Она отметила, что вопрос ответных мер является межведомственным — обсуждение проходит совместно с другими министерствами.

«Было заявлено и Литве, и ЕС через их представительства дипломатические в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло. Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными», — предупредила Захарова.

Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов пообещал разрушительный ответ для экономики Прибалтики на запрет транзита.