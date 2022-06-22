Международное энергетическое агентство призвало Европу готовиться к потере российского газа

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью газете The Financial Times призвал Европу готовиться к отключению от российского газоснабжения в ближайшую зиму.

«Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен», — заявил Бироль.

Он считает, что российские власти могут использовать энергоресурсы в качестве рычага политического давления. Бироль назвал оправданными действия европейских правительств по расконсервированию угольных энергостанций.

При этом Бироль отмечает, что этот шаг является временным — он позволит сохранить имеющиеся запасы газа для преодоления зимнего периода.

Ранее министр энергетики Германии Роберт Хабек заявил, что в стране запустят «болезненную» схему экономии газа, которая предусматривает использование угля для генерации электроэнергии.