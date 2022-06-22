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Исследование выявило самые популярные у самозанятых в России профессии

Исследование: писатели и курьеры наиболее популярные профессии у самозанятых в России

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Depositphotos

Писатели, копирайтеры, грузчики, курьеры и носильщики названы самыми популярными профессиями в январе — мае 2022 года среди самозанятых жителей России, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование «МТС банка».

По информации аналитиков, опрошенные самозанятые в качестве своего вида деятельности чаще всего выбирали подпункт, в котором названы «писатели, копирайтеры, грузчики, курьеры, носильщики».

«Порядка 11% указали его (этот подпункт. — «Газета.Ru») как основной с начала 2022 года... Также в пятерку самых популярных вошли «ремонт квартир» — 6%, «водитель» — 4%, «перевозка пассажиров» — 4% и «маркетинг, реклама» — 3%», — говорится в исследовании.

Также уточняется, что порядка 80% самозанятых являются россиянами в возрасте от 30 до 39 лет. Эксперты прогнозируют их увеличение, ссылаясь на действующие на данный момент экономические ограничения.

«В современных реалиях, когда компании ищут пути оптимизации затрат, такие сотрудники — одно из понятных и простых решений», — заключили эксперты.

Исследование проводилось на основании обезличенных данных клиентов «МТС банка», зарегистрированных в качестве самозанятых во всех регионах России в январе — мае 2021 и 2022 годов.

Ранее сообщалось, что почти для 29% россиян стать врачом было детской мечтой. Данные следуют из совместного опроса компании СберСтрахование и медиахолдинга Rambler&Co, поступившего в «Газету.Ru»

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