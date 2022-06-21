Reuters сообщило, что в Евросоюзе хотят ввести санкции против российского золота

Лидеры стран Евросоюза намерены оказать давление на Россию введением санкций против золота страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию, предоставленную от осведомленного источника.

Пока непонятно, коснутся ли меры импорта российского золота в страны Евросоюза или поставок драгоценного металла в Россию.

Ограничение, которые касаются золотых запасов, станут частью нового пакета антироссийских ограничительных мер. Работа над документом начнется на этой неделе в рамках саммита глав государств ЕС, который состоится 23-24 июня в Мадриде.

В агентстве добавили, что среди стран-участниц саммита есть те, которые настаивают на введении новых санкций против Москвы, и те, которые призывают сосредоточиться на осуществлении заявленных ранее мер.

Ранее 21 июня РБК ссылаясь на проект поправок в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» написало, что Минфин предложил определить запасы драгоценных металлов, камней и изделий из них, которые могут быть использованы при мобилизационной подготовке.