Глава Минтруда Котяков заявил о росте безработицы в России

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил об увеличении числа безработных в России. Об этом он сказал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает «Интерфакс».

По его словам, начиная с июня в центры занятости стали приходить больше людей, до этого периода число безработных находилось «в коридоре 660-680 тысяч».

Котяков считает, что возникшее на рынке труда напряжение, в том числе, может быть связано с уходом многих иностранных компаний с рынка России. Министр подчеркнул, что правительство страны делает все возможное, чтобы ситуация на рынке труда не ухудшилась.

При этом глава Минфина заметил, что «давление на предпринимательское сообщество продолжается».

Ранее президент Superjob допустил рост безработицы в России к концу 2022 года.