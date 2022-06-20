Алиханов заявил, что Евросоюз должен исключить из санкций транзит товаров в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором заявил, что Евросоюз и страны Прибалтики брали на себя обязанность не препятствовать транзиту товаров в Калининград.

Как заявил Алиханов, европейцы должны внести изменения в свои санкционные пакеты, что сделать не сложно.

При этом он отметил, что даже если Евросоюз не отменит свои решения, вопрос доставки грузов в Калининградскую область уже проработан.

По его словам, это будет немного дороже, но у региона есть необходимые ресурсы и власти попытаются урегулировать тарифы для морской перевозки.

Ранее Алиханов заявлял, что запрет Литвы на железнодорожный транзит является «неприятной, но решаемой ситуацией».

«Ответные меры РФ на ограничение Литвой транзита в Калининград прорабатываются с субботы, власти региона работают с МИД», — рассказал он.

Алиханов добавил, что новые корабли для ряда товаров, попавших под запрет транзита, в течение недели выйдут на линию Усть-Луга — Балтийск.