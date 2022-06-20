В ЦБ выступили против таргетирования курса рубля

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил в ходе заседания комитета Государственной думы по бюджету и налогам, что таргетирование курса рубля несет риски для экономики и суверенитета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Заботкина, установление фиксированного обменного курса рубля означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязан курс рубля. В случае таргетирования курса рубль станет зависим от инфляции валюты другого государства.

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики», — пояснил Заботкин.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал маловероятной возможность таргетирования курса рубля. По его словам, те цели, которые ранее поставил перед собой Центральный Банк России, абсолютно обоснованы. Таргетирование курса было бы альтернативной политикой.