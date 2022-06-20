Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Бразильянка вышла замуж за тряпичную куклу 18:48
В Норильске мужчина сымитировал свое задержание, чтобы сделать предложение девушке 18:47
Ляйсан Утяшева раскрыла секрет стройной фигуры 18:46
Уткин дал совет президенту «Урала» Иванову, который хочет расширить РПЛ... 18:41
Бузова исполнила свою мечту в Африке 18:41
Боррель: предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата подтвердит силу ЕС 18:40
Посол Германии в Киеве объявила, что ФРГ запустит тестовую перевозку украинского... 18:39
Обнаружено тело 4-летнего мальчика, которого около недели назад унесло... 18:34
ММКФ объявил даты проведения фестиваля 18:32
Описан способ сэкономить на платной подписке в Telegram с помощью бота 18:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ЦБ выступили против таргетирования курса рубля

Зампред ЦБ Заботкин: таргетирование курса рубля несет риски для экономики

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил в ходе заседания комитета Государственной думы по бюджету и налогам, что таргетирование курса рубля несет риски для экономики и суверенитета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Заботкина, установление фиксированного обменного курса рубля означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязан курс рубля. В случае таргетирования курса рубль станет зависим от инфляции валюты другого государства.

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики», — пояснил Заботкин.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал маловероятной возможность таргетирования курса рубля. По его словам, те цели, которые ранее поставил перед собой Центральный Банк России, абсолютно обоснованы. Таргетирование курса было бы альтернативной политикой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть