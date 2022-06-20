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Минфин внес в кабмин проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Минфин России разработал и внес в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%.

«Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли. Программа действует до конца текущего года», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составит 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

Президента России Владимир Путин выступил с предложением снизить ставку по льготной ипотеке до 7% в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Савку поднимали с 7% до 12% после решения Банка России повысить ключевую ставку до 20% в конце февраля. Впоследствии ставка по льготной ипотеке была снижена до 9%, при этом ключевая ставка ЦБ в июне составила 9,5%.

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