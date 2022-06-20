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Reuters: Danone может сократить ассортимент своей продукции

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Global Look Press

Французская продовольственная компания Danone, по предварительным данным, готовится к сокращению своей линейки продуктов для снижения затрат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из топ-менеджеров Danone.

По словам собеседника, потребители йогуртов в будущем, вероятно, заметят изменения в качестве продукции.

Кроме того, не исключаются изменения в объеме банок.

Супермаркеты и производители продуктов питания изо всех сил пытаются бороться с ростом цен на фоне ситуации на Украине и перебоями в срока доставки, добавили в издании.

Экономические факторы могут привести к тому, что Danone пересмотрит способы продажи своих самых продаваемых продуктов, начиная от йогурта Activia и воды Evian.

Точно неизвестно, какую именно линейку продуктов коснутся нововведения со стороны Danone.

При этом Danone планирует «оставаться конкурентоспособной», так как компания не сокращает рекламные акции.

Ранее Danone прекратила импорт в Россию воды evian и растительных напитков Alpro.

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