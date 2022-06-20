В Венгрии сравнили эмбарго на газ РФ с «выстрелом в легкие» для Европы

Введение эмбарго на российский газ для Европы могло бы означать «выстрел в легкие», считает представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика.

По его словам, компенсировать поставки газовых ресурсов из РФ не представляется возможным.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее стало известно, что Венгрия и Чехия смогут продолжать покупать нефть из России.

Также в Чехии заявляли, что Россия «радуется» западным санкциям