В немецкой энергокомпании RWE предсказали высокие цены на газ в ближайшие годы

Спецоперация России на Украине приведет к тому, что цены на газ в ближайшие несколько лет будут находиться на высоком уровне. Об этом в интервью газете Suddeutsche Zeitung заявил гендиректор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер.

«Проблемы с энергоснабжением Германии, вероятно, займут от трех до пяти лет. Требуется время, прежде чем будут созданы новые мощности и другие страны смогут поставлять дополнительные энергоресурсы», — отметил Креббер.

По его словам, компания RWE уже сейчас закупает топливо по высоким ценам. При этом стоимость энергоносителей продолжает расти.

Он добавил, что поставки топлива из России уже начали сокращаться, так как компания стала получать меньшие объемы, чем это было оговорено по контракту. Поэтому ситуациями, где можно перестроиться на другие источники энергии взамен российских поставок, необходимо пользоваться.

17 июня ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что ситуация в европейской экономике продолжает ухудшаться, поставки дешевого трубопроводного газа из РФ, являющиеся драйвером благополучия, продолжают сокращаться. По словам эксперта, в течение трех-пяти лет прежние уровни поставок ресурсов могут остаться под вопросом.