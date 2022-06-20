В Германии заявили, что мировые цены на газ будут высокими ближайшие пять лет

Цены на газ и электроэнергию как в ФРГ, так и во всем мире, будут оставаться высокими примерно в течение пяти лет. Такое мнение высказал глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По словам Креббера, потребуется некоторое время для создания новых мощностей и для того, чтобы другие страны могли поставлять больше энергии.

Глава RWE также поддержал инициативу министра экономики ФРГ Роберта Хабека возобновить работу угольных теплоэлектроцентралей, за счет чего будет употребляться меньше газа.

Креббер добавил, что в результате снижения экспорта природного газа из России в RWE также получают газ в меньших объемах, чем об этом было условлено изначально с российской стороной, и чтобы компенсировать это, концерн вынужден закупать энергоносители «за значительно более высокие и продолжающие расти цены».

Ранее немецкий вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что ситуация с энергоснабжением Германии сейчас остается «серьезной и напряженной» по причине снижения поставок газа из РФ.