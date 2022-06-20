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В Германии рассказали о газовом «армрестлинге» с РФ

Хабек предупредил, что снижение поставок газа РФ делает напряженной ситуацию в Германии

Ситуация с энергоснабжением Германии сейчас остается «серьезной и напряженной» по причине снижения поставок газа из РФ, сообщил в эфире телеканала ZDF немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.

По его словам, наблюдающаяся ситуация в отношениях Берлина с Москвой напоминает «армрестлинг».

«Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была «более длинная рука», но это не значит, что мы не можем получить «более сильную руку» за счет принимаемых усилий», — подчеркнул Хабек.

Политик обратил внимание, что в настоящий момент немецкие газовые хранилища заполнены на 57%, при этом требуются 90%.

В результате Хабек предложил достичь поставленных целей к зиме благодаря покупке газа и «бережливости».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее стало известно, что кабмин Германии предоставит €15 млрд на стратегии экономии газа.

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Санкции против России
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