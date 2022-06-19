В Германии назвали причину инфляции в Европе

Невнятная монетарная политика, которую проводит Европейский центральный банк, привела к рекордной инфляции в Европе. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как указало издание, повышение ключевой ставки может спровоцировать рецессию.

«Регулятор вынужден повысить ключевую ставку на 0,25 процента, что даст преимущество странам с высоким госдолгом, таким как Италия», — сказано в публикации.

В материале также отмечается, что ЕЦБ «любой ценой» хочет защитить южные части еврозоны от банкротства.

Ранее глава Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила, что ключевая ставка в Еврозоне может вырасти впервые c 2011 года в ближайшие недели.

Ранее Financial Times сообщала, что в странах Балтии и Восточной Европе наблюдается наибольший рост потребительских цен в ЕС из-за энергетической зависимости от России.

По информации газеты, треть стран — членов ЕС столкнулись с двузначной инфляцией. Так, сильнее всего страдает Эстония, где за год потребительские цены увеличились практически на 19%. В Литве этот показатель составил 16,8%, в Болгарии — 14,4%, в Чехии — 14,2%, в Румынии — 13,8%, в Латвии — 13%, в Польше — 12,4%.