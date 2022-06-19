В США обратились к странам-поставщикам энергоресурсов с призывом наращивать добычу

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в интервью CNN, что Вашингтон призывает страны-производители нефти и газа увеличить добычу, передает РИА «Новости».

«Он (президент США Джозеф Байден) попросил всех поставщиков по всему миру увеличить производство. Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа», — сказала она.

По словам Грэнхолм, на следующей неделе планируется встреча с руководителями нефтегазовых компаний США.

Она добавила, что некоторые эксперты прогнозируют падение цен на бензин в третьем квартале этого года. Глава Минэнерго пояснила, что прогнозы могут поменяться в зависимости от ситуации в мире.

«Например, если Евросоюз решит, что он тоже полностью запрещает российскую нефть, это создаст давление на цены в сторону их повышения. Если Китай откроется раньше, чем ожидалось, это тоже повысит спрос», — пояснила она.

Ранее национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повышала цены на поставки нефти для клиентов в Азии на июль на $2,1, что выше прогнозируемых показателей.