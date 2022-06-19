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Биткоин упал ниже $19 тысяч впервые с ноября 2020 года

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Pexels

Цифровая валюта биткоин обвалилась до $18 707 к 1:20 (по мск) 19 июня, согласно данным криптовалютной биржи Binance.

Стоимость цифровой валюты опустилась ниже $19 тыс. впервые с конца ноября 2020 года. Первая криптовалюта в мире падает в цене с 6 июня 2022 года. Тогда она торговалась выше $31 тыс.

Ранее 18 июня сообщалось, что к 9:55 (по мск) биткоин достиг отметки в $19,450 тыс. Снижение составило 6,57%.

Далее в этот день падение продолжилось. По состоянию на 10:05 (по мск), курс биткоина снижался на 7,22% и держался на уровне $19,342 тыс.

В понедельник, 13 июня, курс биткоина упал почти на 12% и пробил очередную психологическую отметку в $25 тыс. Первая криптовалюта потянула за собой и другие монеты.

Эксперты объясняют снижение цифрового актива, в первую очередь инфляцией в США. Второй причиной обвала криптовалют экономисты называют ужесточение денежно-кредитной политики центробанков разных стран: в первую очередь, ФРС США и Евроцентробанка.

Третьей причиной падения биткоина аналитики указывают разбирательства в связи с крахом стейблкоина UST (стейблкоины — криптовалюты, чей курс напрямую привязан к реальной валюте, как правило, к доллару).

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