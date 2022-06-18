Компании из России подписали ряд соглашений с золотодобывающим предприятием Таджикистана

Российские предприятия подписали соглашения с таджикско-канадским золотодобывающим предприятием «Апрелевка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение торгового представителя России в Таджикистане Евгения Коренькова.

«Итогом выставки стало подписание договоров и соглашений между российскими компаниями с одним из лидеров горнорудной отрасли Таджикистана — предприятием «Апрелевка», — сообщил Кореньков по итогам международной торговой выставки «Согд-2022», которая проходила в Худжанде Согдийской области страны.

Кореньков отметил, что торговое представительство российской стороны вместе с компаниями страны в настоящее время занимается подбором дистрибьюторов и импортеров. По итогам должны подписать еще несколько контрактов на экспорт.

Восьмая по счету «Согд-2022» закончилась 18 июня в таджикском Худжанде. Выставка длилась два дня и собрала производителей из восьми стран и более 400 зарубежных представителей деловых кругов.

В конце мая сообщалось, что Госдума приняла закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан государств, являющихся участниками СНГ в сфере пенсионного обеспечения.

Утвержденное соглашение включает в себя сохранение пенсионных прав граждан, которые были получены в советское время. Участниками соглашения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Таджикистан.