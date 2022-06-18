Алиханов предупредил Литву о последствиях за ограничение транзита в Калининград

Губернатор Антон Алиханов заявил, что действия Литвы по ограничению транзита в России незаконны и будут иметь последствия для Евросоюза. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он привел цитату из соглашений России и ЕС в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), согласно которым стороны договорились обеспечивать свободу транзита, в частности, энергетических товаров, что по договоренностям товары такого транзита не будут подлежать излишним задержкам и ограничениям и будут освобождены от таможенных пошлин. В документе также указывалось, что запреты на транзит товаров могут вводиться только по причинам, связанным с общественной безопасностью, охраной здоровья и жизни людей и защиты коммерческой собственности.

«Очевидно, что перевозка цемента ни с какой охраной жизни и здоровья людей не связана. Ссылки на подобные вещи невозможны», — сказал губернатор.

По международным нормам, литовские власти должны были уведомить Россию о прекращении транзита не менее чем за пять дней, уточнил Алиханов.

Он отметил, что Россия была готова к подобным решениям руководства соседней страны, ведется работа с МИД РФ и российской стороной уже выдвинуты «три серьезных предложения», которые могут коснуться транспортного комплекса Прибалтики. Россия будет добиваться отмены разъяснений, которые Литва дала в отношении своих санкций.

Ранее Алиханов рассказал, что «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.