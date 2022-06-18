Bloomberg: более 100 компаний из ЕС все еще работают в России

Более 100 компаний из стран Евросоюза продолжают работать в России после того, как РФ начала военную операцию на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Йельского института.

По данным агентства, 116 международных компаний все еще ведут бизнес в стране, несмотря на растущее общественное давление.

Согласно исследованию, только 90 компаний, в основном в сфере консалтинга и информационных технологий, ликвидировали свой бизнес и перевели сотрудников в другие страны.

При этом исследователи из Йельского института руководителей высшего звена опубликовали в мае отчет, показывающий, что для большинства компаний, покидающих Россию, прибыль на фондовом рынке намного превышала затраты на выход из страны.

Ранее сообщалось, что компания IKEA сократит бизнес и продаст все свои фабрики в России.