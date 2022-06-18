Reuters: Европа испытывает недостаток российского газа из-за жары

Европейские страны испытывают недостаток российского газа из-за ранней жары, пишет Reuters.

По данным агентства, необычно ранняя волна тепла в некоторых частях Испании и Франции стала причиной увеличения закупок газа, так как спрос на электроэнергию, необходимую для питания кондиционеров, резко вырос.

Цены на газ в Нидерландах также подскочили, а стоимость контрактов на поставку электроэнергии выросли по всей Европе.

Италия и Словакия сообщили, что получают менее половины обычных объемов газа по газопроводу «Северный поток-1», на который приходится около 40% потоков российского трубопровода в ЕС.

Франция заявила, что не получала российский газ из Германии с 15 июня. Немецкая компания Uniper сообщила о поставках из России на 60% меньше газа, чем было согласовано, но заявила, что может компенсировать дефицит в другом месте.

Ранее сообщалось, что Европа начала тратить запасенный на зиму газ.