Абрамченко заявила, что следующий год на мировом рынке продовольствия будет самым тяжелым

Следующий год для мирового продовольственного рынка станет самым тяжелым. Такое мнение в интервью телеканалу РБК на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Я считаю, что самым тяжелым с точки зрения вот именно самочувствия мирового продовольственного рынка будет следующий год, и говорить о том, что цены пойдут вниз, пока рано», — сказала она.

По словам Абрамченко, угроза голода в мире из-за недоступности продовольствия — это объективная реальность. На ее взгляд, положение дел на продовольственном рынке будет только ухудшаться. Особенно тяжелой ситуация будет для беднейших стран, поскольку кроме Организации Объединенных Наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заняться разрешением проблемы голода и кризиса на мировом рынке больше некому,

Вице-премьер добавила, что для России ничего не изменится, потому что страна научилась «не импортировать чужую инфляцию» и сдерживать рост цен на рынке.

Накануне Абрамченко заявила, что никаких резких мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет.