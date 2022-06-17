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Абрамченко заявила, что следующий год на мировом рынке продовольствия будет самым тяжелым

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РИА «Новости»

Следующий год для мирового продовольственного рынка станет самым тяжелым. Такое мнение в интервью телеканалу РБК на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Я считаю, что самым тяжелым с точки зрения вот именно самочувствия мирового продовольственного рынка будет следующий год, и говорить о том, что цены пойдут вниз, пока рано», — сказала она.

По словам Абрамченко, угроза голода в мире из-за недоступности продовольствия — это объективная реальность. На ее взгляд, положение дел на продовольственном рынке будет только ухудшаться. Особенно тяжелой ситуация будет для беднейших стран, поскольку кроме Организации Объединенных Наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заняться разрешением проблемы голода и кризиса на мировом рынке больше некому,

Вице-премьер добавила, что для России ничего не изменится, потому что страна научилась «не импортировать чужую инфляцию» и сдерживать рост цен на рынке.

Накануне Абрамченко заявила, что никаких резких мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет.

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