Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Абрамченко заявила, что следующий год на мировом рынке продовольствия будет самым... 22:03
В Киеве хотят переименовать «Площадь Льва Толстого» и другие станции метро 21:56
Корреспонденты RT и ВГТРК опубликовали видео с пленными наемниками из США 21:45
Daily Faceoff: НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в Россию, продолжая зарабатывать... 21:41
В МИД России заявили, что Украины в прежних границах больше не существует 21:38
Путин выступил на ПМЭФ со своей самой долгой речью на форуме за последние... 21:34
Кулеба упрекнул Запад в предложении «мирных инициатив с неприемлемыми условиями» 21:26
Песков не исключил продолжения переговоров России и Украины 21:24
В Крыму рекордно снизились цены на жилье для туристов 21:10
Зеленский выступил на конференции в Париже в духе «Звездных... 21:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Кудрин: импорт в РФ сократится на 30%, но не обнулится

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме, что импорт в РФ может сократиться в этом году на 30%.

При этом Кудрин подчеркнул, что импорт не обнулится.

Он также заявил, что Россия не удовлетворена отношением к ней в международных организациях, однако пока не стоит выходить из них.

Ранее в Минпромторге сообщили, что намерены пересматривать список товаров для параллельного импорта — ввоза в Россию товаров без согласия правообладателя товарного знака — ежеквартально. По сути, власти разрешили ввозить в Россию оригинальные товары, произведенные за границей, без согласия правообладателей.

Пересмотр будет проводиться на основании постоянного мониторинга наличия товаров, ввезенных по параллельному импорту – например, на полках магазинов, уточнили в ведомстве. В пресс-службе правительства РФ отметили, что параллельный импорт позволит «обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть