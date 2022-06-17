Кудрин: импорт в РФ сократится на 30%, но не обнулится

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме, что импорт в РФ может сократиться в этом году на 30%.

При этом Кудрин подчеркнул, что импорт не обнулится.

Он также заявил, что Россия не удовлетворена отношением к ней в международных организациях, однако пока не стоит выходить из них.

Ранее в Минпромторге сообщили, что намерены пересматривать список товаров для параллельного импорта — ввоза в Россию товаров без согласия правообладателя товарного знака — ежеквартально. По сути, власти разрешили ввозить в Россию оригинальные товары, произведенные за границей, без согласия правообладателей.

Пересмотр будет проводиться на основании постоянного мониторинга наличия товаров, ввезенных по параллельному импорту – например, на полках магазинов, уточнили в ведомстве. В пресс-службе правительства РФ отметили, что параллельный импорт позволит «обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них».