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Алиханов заявил, что продажа пива на стадионах помогла бы решить задачу их окупаемости

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Продажа пива на футбольных стадионах могла бы выровнять баланс между расходами на содержание спортивных объектов и доходами от их деятельности. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.

«Мы еще в 2018 году <…> просили скорректировать закон для того, чтобы иметь возможность продавать пиво на стадионах. К сожалению, тогда этот вопрос не был решен. Это решение было бы серьезным с точки зрения выравнивания баланса доходов и расходов стадионов», — сказал Алиханов.

В Калининграде к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года построили стадион на 35 тыс. человек. Его содержание будет финансироваться за счет федерального бюджета до 2023 года. Ранее Российский футбольный союз поддержал идею возвращения пива на стадионы.

Пиво запретили продавать на спортивных площадках в 2005 году. В мае 2022 правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря реализовывать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях. Требуется только лицензия.

Ранее 17 июня Алиханов заявил, что иностранные производители автомобилей могут вернуться в Россию после снятия или смягчения санкций.

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