Альфа-Банк снизит ставку по льготной ипотеке до 6,7%

Альфа-Банк снижает ставку по ипотеке с господдержкой с дополнительной скидкой 0,3% к базовой ставке от государства в 7%, сообщает пресс-служба банка.

Таким образом ставка от банка составит от 6,7%. Отмечается, что для получения дополнительной скидки необходимо оформить электронную регистрацию. Ставка снизится автоматически после официального постановления от правительства.

В банке сообщили, что первоначальный взнос по новой ставке начинается от 15%, а максимальная сумма кредита – 12 млн рублей в Москве.