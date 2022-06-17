Матвиенко заявила, что вопрос выхода России из ВТО, МВФ и ВОЗ пока не обсуждают

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пока власти не обсуждают выход России из Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом Матвиенко заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.

«Пока я считаю, что речи о выходе нет, потому что пока сохраняется такое пространство для сотрудничества, для взаимодействия», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, нужно ли России членство в МВФ, ВОЗ и ВТО.

Вместе с тем спикер Совета Федерации подчеркнула, что существует ряд вопросов к работе этих организаций. По ее словам, некоторые международные организации потеряли изначальные цели и задачи, из-за которых создавались. Это подталкивает российскую сторону к проведению аудита деятельности этих организаций и поиска смысла членства в них.

Матвиенко отметила, что, например, ВОЗ все еще не зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса. ВТО промолчала, когда против России вводили санкции.

В начале июня газета «Коммерсант», ссылаясь на доклад МВФ, написала, что Мировая экономика может получить выгоду в размере $78 трлн, если сможет постепенно отказаться от использования угля.