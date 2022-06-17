Половина россиян считает, что врачи должны зарабатывать более 100 тыс. рублей в месяц

Половина российских граждан считают, что месячная заработная плата врачей в стране должна быть не меньше 100 тыс. руб. Это следует из опроса, проведенного компанией hh.ru, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Опрос проводился в мае-июне 2022 года среди 2376 российских соискателей.

50% из них высказались, что зарплата врача должна быть более 100 тыс. руб. Еще 36% считают, что врачи должны зарабатывать от 61 до 100 тыс. руб. Для 9% приемлемой показалась зарплата в 30-60 тыс. руб.

Для медсестер 43% респондентов назвали достойной зарплату от 30 до 60 тыс. руб. 41% опрошенных считают нормальной вилку в 61-100 тыс. руб. для представителей этой профессии. Только 7% уверены, что медсестры должны зарабатывать больше 100 тыс. руб. в месяц.

По данным hh.ru на начало 2022 года, российским врачам в среднем предлагают зарплату в 67,6 тыс. руб., а медицинским сестрам — 40,9 тыс. руб.

Как сообщал в июне Росстат, за последние четыре года средняя зарплата врачей в стране сейчас составляет 92 тыс. рублей. За последние четыре года она выросла на 20%.