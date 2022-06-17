Между «Роснефтью» и Башкирией подписано соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума компания «Роснефть» и Республика Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, оно будет направлено на развитие промышленных, финансовых и социальных программ в регионе.

Соглашение о сотрудничестве подписали главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Напомним, прежнее соглашение действовало с 2017 года и предусматривало взаимодействие сторон в области развития социальной инфраструктуры республики, реализацию спортивных и культурных проектов.

Всего же в рамках соглашения было выполнено более 220 значимых социальных проектов в 49 районах и городах Республики.