Сбер с правительством и ЦБ прорабатывает предложение клиентам промышленной ипотеки

Сбер совместно с правительством России и Центробанком занимается проработкой предложения своим клиентам промышленной ипотеки. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сбер вместе с Правительством РФ и ЦБ взял в проработку задачу по предложению своим клиентам промышленной ипотеки, как предложил президент России», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил запустить программу промышленной ипотеки под 5% годовых для предприятий, которые планируют купить готовые площади для производства.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня 2022 года. На пленарном заседании в пятницу, 17 июня, выступил президент России Владимир Путин. В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступил Египет.