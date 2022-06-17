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Сбер с правительством и ЦБ прорабатывает предложение клиентам промышленной ипотеки

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбер совместно с правительством России и Центробанком занимается проработкой предложения своим клиентам промышленной ипотеки. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сбер вместе с Правительством РФ и ЦБ взял в проработку задачу по предложению своим клиентам промышленной ипотеки, как предложил президент России», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил запустить программу промышленной ипотеки под 5% годовых для предприятий, которые планируют купить готовые площади для производства.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня 2022 года. На пленарном заседании в пятницу, 17 июня, выступил президент России Владимир Путин. В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступил Египет.

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