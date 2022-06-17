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Путин поручил запустить промышленную ипотеку под 5%

Президент России Владимир Путин поручил запустить программу промышленной ипотеки под 5% годовых для предприятий, которые планируют купить готовые площади для производства.

С таким заявлением глава государства выступил в ходе выступления на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку», — заявил Путин.

При этом он призвал правительство оперативно отработать все детали с банковским сектором, чтобы новая ипотека заработала в ближайшее время.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ.

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