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Президент России назвал западное утверждение про «путинскую инфляцию» глупостью

Президент России Владимир Путин заявил, что западное утверждение про так называемую «путинскую инфляцию» является глупостью. Об этом глава государства сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В последнее время все чаще слышу про так называемую, вы уж меня извините, не люблю себя как-то упоминать, но не могу не сказать, все мы слышали про «путинскую инфляцию» на Западе. Я все время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют», — сказал Путин.

Глава государства назвал рост цен результатом системных ошибок в действия администрации США и европейской бюрократии.

«Напечатали деньги в огромных количествах. А дальше что? Куда потекли все эти средства? На закупку товаров и услуг за пределами этих стран.... Они буквально начали пылесосить глобальные рынки», — отметил президент.

Ранее президент США Джо Байден назвал инфляцию в стране «подлинным вызовом» для американских семей и возложил ответственность за нее на российского лидера Владимира Путина.

Также сообщалось, что ведущий Fox News Такер Карлсон назвал «тупой пропагандой» то, что инфляцию в США называют «путинским ростом цен».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ.

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