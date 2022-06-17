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Андрей Костин назвал самое мощное оружие США

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии в рамках ПМЭФ «Новые реалии нового мира: игра без правил?», организованной при поддержке банка ВТБ, заявил, что доллар является самым мощным оружием США, которое позволяет им доминировать и пугать другие страны.

«У нас нет другого выбора, когда расчетная единица становится оружием. А я убежден, видя, как ведут себя многие наши, даже дружественные партнеры, они боятся не ядерного арсенала в Соединенных Штатах, и не военной мощи, и даже не экономической. Они боятся одного – быть отключенными от доллара. Это самое мощное оружие, которое имеют Соединенные Штаты, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим», — сказал банкир.

Костин добавил, что у России нет другого выбора, кроме как идти по пути дедолларизации.

«Один путь у нас – дедолларизация. У нас нет другого выбора. Нам жизненно важно развить альтернативные каналы расчетов международных. А это, конечно, расчеты в национальных валютах», — заявил он.

Помощник президента Максим Орешкин, продолжая мысль Костина, подчеркнул, что доллар превратился в наркотик, на который подсадили весь мир.

«Я бы сказал, что доллар — это не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика — это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет, в большей части этого мира», — сказал Орешкин.

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