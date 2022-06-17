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В «Очаково» заявили, что не допустят нехватки напитков после ухода Coca-Cola из России

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pexels.com

Директор по маркетингу московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково» Алексей Захарычев заявил «Газете.Ru», что предприятие не поддерживает уход с российского рынка компании Coca-Cola. При этом, по его словам, «Очаково», который производит лимонады Cool Cola, Street и Fancy, сможет обеспечить потребность россиян в напитках.

«Мы, безусловно, не поддерживаем уход транснациональных корпораций с нашего рынка, мы всегда выступали за честную конкуренцию. Мы всегда за то, чтобы на полке было максимально большое количество товара, и потребитель мог выбирать те напитки, которые ему нравились. Но учитывая эту ситуацию, поскольку в нашем холдинге 4 производственные площадки: в Москве, Краснодаре, в Пензе и в Тюмени, мы сможем обеспечить возникающую потребность у нашего населения в наших напитках. Нехватки напитков мы ни в коем случае не допустим», — сказал он.

16 июня компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда Coca-Cola Company в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию. Как уточнили в компании, продажи остановятся после исчерпания запасов продукции компании в России.

В мае 2022 года Московский комбинат «Очаково» выпустил свою версию культовых лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Безалкогольные напитки были выпущены под названиями CoolCola, Fancy и Street. На официальном сайте производитель заявляет, что новая линейка газировок — это «классические вкусы любимых прохладительных напитков, которые прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться».

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